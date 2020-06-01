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"Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" в первом матче УПЛ после карантина

01.06.2020 09:00
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"Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" в первом матче УПЛ после карантина

Футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 3:1 одержали уверенную победу над киевским "Динамо" в поединке 24-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, сообщает Укринформ.
На 37-й минуте Георгий Цитаишвили из глубины поля выдал ювелирный прострел во вратарскую, куда набежал Виталий Буяльский и головой переправил мяч в ворота "Шахтера".
"Горняки" сразу ответили голом Марлоса (39), который на 67-й минуте оформил дубль. Еще один мяч у донетчан забил Маркос Антонио (74), удачно сыграв на добивании.
Следует отметить, что на 21-й минуте арбитр Екатерина Монзуль, использовав помощь системы VAR, отменила гол капитана динамовцев Сергея Сидорчука и показала желтую карточку защитнику киевлян Денису Попову за нарушение во вратарской площадке "Шахтера".
Таким образом "Шахтер" после 24 тура имеет в своем активе 62 очка, а "Динамо", так же как и "Заря" с "Десной" - 46.



Теги: футбол, Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
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