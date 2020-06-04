Три страны претендуют на проведение доигровки Лиги чемпионов

04.06.2020 16:00

Три страны претендуют на проведение финального турнира Лиги чемпионов нынешнего сезона, который был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. По информации немецкой газеты Bild, заявки на проведение решающих матчей подадут Германия, Португалия и Россия, сообщает РБК-Украина.

УЕФА намерен доиграть турнир в одной стране, начиная с четвертьфинала в каждой стадии будет один матч. При этом поединки должны проходить на четырех стадионах в радиусе 100 километров.

Согласно информации источника, немецкий Франкфурт предлагает провести игры вместе с Майнцем, Хоффенхаймом и Дармштадтом/Висбаденом.

О местах проведения португальской и российской стороны не сообщается.

Возобновление турнира запланировано на август, но формат пока что не определен, как и неизвестно расписание матчей. Окончательное решение УЕФА должно огласить 17 июня.