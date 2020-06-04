- Три страны претендуют на проведение доигровки Лиги чемпионов16:00
- В Канаде выпустили пиво в честь Андрея Шевченко17:00
- "Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" в первом матче УПЛ после карантина09:00
- Матч "Карпаты" - "Мариуполь" отменен из-за коронавируса у львовян15:00
- Завтра в Украину возвращается большой футбол16:00
- Анонс и прогноз на супердерби "Шахтер" - "Динамо"16:00
- «Шахтер» разгромил «Оболонь-Бровар» перед матчем с «Динамо» (ВИДЕО)14:00
- "Шахтер" разгромил "Рух" в первом "послекарантинном" матче17:00
- "Динамо" и "Рух" сыграли в первом "послекарантинном" матче12:00
- Названа дата возобновления чемпионата УПЛ15:00
Три страны претендуют на проведение доигровки Лиги чемпионов
Три страны претендуют на проведение финального турнира Лиги чемпионов нынешнего сезона, который был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. По информации немецкой газеты Bild, заявки на проведение решающих матчей подадут Германия, Португалия и Россия, сообщает РБК-Украина.
УЕФА намерен доиграть турнир в одной стране, начиная с четвертьфинала в каждой стадии будет один матч. При этом поединки должны проходить на четырех стадионах в радиусе 100 километров.
Согласно информации источника, немецкий Франкфурт предлагает провести игры вместе с Майнцем, Хоффенхаймом и Дармштадтом/Висбаденом.
О местах проведения португальской и российской стороны не сообщается.
Возобновление турнира запланировано на август, но формат пока что не определен, как и неизвестно расписание матчей. Окончательное решение УЕФА должно огласить 17 июня.
Теги: футбол, игра, город, Лига Чемпионов
- Опасные детские забавы чреваты взрослыми заболеваниями
- "Карпаты" сыграют с "Зенитом"
- Рекорды, достижения: португальцы в центре внимания
- Александр Алиев стал лучшим в СНГ и Балтии
- Рынки "отстегивают" в городской бюджет кругленькие суммы (данные по регионам)
- Евро-2016: рекорды радостные, печальные и просто интересные
- В ОРДО резко подорожали фрукты15:00
- Абитуриенты из ОРДЛО смогут поступать в украинские вузы без ВНО14:00
- "ДНР" и "ЛНР" синхронно заявили о стабилизации ситуации с COVID-1913:00
- Словакия передала три автомобиля скорой помощи для КПВВ "Станица Луганская"09:00
- В ОРЛО исключили украинский язык из школьной программы17:00
- В "ЛНР" лишили украиский язык статуса государственного16:00
- В ОРДЛО патриоты расклеили проукраинские листовки14:00
- В Славянске решили усилить карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции12:00
- Глава Луганской ОВГА выступил против открытия КПВВ в Станице Луганской08:00
- В оккупированном Донецке восстановили поврежденную «Пальму Мерцалова»16:00
- Три страны претендуют на проведение доигровки Лиги чемпионов16:00
- В ОРДО резко подорожали фрукты15:00
- Абитуриенты из ОРДЛО смогут поступать в украинские вузы без ВНО14:00
- "ДНР" и "ЛНР" синхронно заявили о стабилизации ситуации с COVID-1913:00
- В работе Приват24 произошел масштабный сбой12:00
- ВОЗ решила "не списывать со счета" гидроксихлорохин11:00
- В Украине зафиксирован самый высокий суточный прирост новых случаев COVID-19 с начала пандемии10:00
- Словакия передала три автомобиля скорой помощи для КПВВ "Станица Луганская"09:00
- Молдова отменяет ослабление карантина из-за роста заболеваемости COVID-1908:00
- Время и Стекло представили расписание концертов прощального тура18:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- У Зеленского назвали дату открытия КПВВ на Донбассе
- В ОРДО на три дня отключат телерадиовещание
- ООН раскритиковала закрытие Украиной КПВВ на Донбассе
- В ОРДЛО патриоты расклеили проукраинские листовки
- Глава Луганской ОВГА выступил против открытия КПВВ в Станице Луганской
- В оккупированном Донецке восстановили поврежденную «Пальму Мерцалова»
- Стало известно количество людей, прошедших через КПВВ на Донбассе за время карантина
- Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время
- В Славянске решили усилить карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции
- В ОРЛО исключили украинский язык из школьной программы