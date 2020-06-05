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Игроки «Десны» прошли тест на коронавирус перед игрой с «Шахтером»

05.06.2020 17:00
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Игроки «Десны» прошли тест на коронавирус перед игрой с «Шахтером»

«Десна» всей командой прошла тестирование на коронавирус, которое является обязательным перед матчами УПЛ, сообщает XSPORT.ua.
Результаты тестов всех игроков и персонала команды оказались негативными. «Десна» продолжает подготовку к матчу с «Шахтером».
Игра состоится на НСК «Олимпийский» в 17:00. «Десна» на данный момент делит второе место с «Зарей» и «Динамо» в турнирной таблице.



Теги: футбол, Десна, тест, ФК "Шахтёр", COVID-19
 
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