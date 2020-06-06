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"Шахтер" – "Десна": прогноз букмекеров на матч УПЛ

06.06.2020 13:00
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"Шахтер" – "Десна": прогноз букмекеров на матч УПЛ

В субботу, 6 июня, "Шахтер" будет принимать "Десну" в 25 туре УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии, сообщает Телеканал новостей «24».
Несомненным фаворитом этого поединка являются дончане. На победу "горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 1,29. Для сравнения, шансы на победу "Десны" оцениваются в 11,5, а ничейный результат предлагается с коэффициентом 5,30.
Напомним, что игра состоится на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве при пустых трибунах. Прямая трансляция матча начнется в 17:00 на телеканале "Футбол 2".



Теги: прогноз, букмекер, ФК "Шахтёр"
 
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