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Стали известны место и время проведения матчей 1/2 финала Кубка Украины по футболу
11.06.2020 17:00
Украинская Ассоциация футбола утвердила место и время проведения матчей 1/2 финала Кубка Украины сезона-2019/2020, сообщает UA-Футбол.
Кубок Украины-2019/2020:
17.06.2020 (среда)
"Минай" - "Динамо" (Киев). Минай. Стадион "Минай". 14.00
24.06.2020 (среда)
"Мариуполь" - "Ворскла" (Полтава). Мариуполь. Стадион им. В. С. Бойко. 19.30
Финал состоится 8 июля во Львове.
Теги: футбол, Кубок Украины, полуфинал
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