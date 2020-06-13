"Колос" – "Шахтер": анонс и прогноз букмекеров на матч УПЛ

13.06.2020 17:00

Завтра, 14 июня, в рамках 26 тура Favbet Лиги встретятся "Колос" и "Шахтер". Поединок пройдет на столичном НСК "Олимпийский". Время начала матча – 17:00, сообщает Телеканал новостей "24".

В прямой трансляции болельщики смогут следить за игрой на телеканале ФУТБОЛ 1 и OLL.TV.

Букмекеры фаворитом этого поединка считают дончан. Так, на победу "горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 1,23, а на успех команды Руслана Костишина – 10,5. Ничейный результат оценивают в 6,50.