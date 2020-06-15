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"Шахтер" минимально обыграл "Колос" (ВИДЕО)
15.06.2020 11:00
Донецкий "Шахтер" на выезде минимально обыграл "Колос" в 26-м туре украинской Премьер-лиги, сообщает «ZN.UA».
Единственный гол на свой счет записал Жуниор Мораес. Матч завершился со счетом 1:0.
"Шахтер" продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, опережая "Динамо" на 16 очков. Еще одна победа принесет "горнякам" досрочное чемпионство.
Теги: футбол, Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр"
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