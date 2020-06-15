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Участница одесского ультрамарафона скончалась от инсульта

15.06.2020 08:00
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Участница одесского ультрамарафона скончалась от инсульта

Участница марафона "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области Екатерина Катющева, которую ранее нашли после восьми часов поисков, умерла, передает LB.ua.
Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.
"Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", - написал он в фейсбуке.
Екатерина Катющева пропала во время спортивных соревнований в Одесской области, ее искали около восьми часов. Инцидент произошел на территории Куяльницкого лимана в субботу вечером.
Выяснилось, что женщина сначала получила тепловой удар и потеряла сознание, а потом, когда стемнело, - переохлаждение.



Теги: Одесса, смерть, марафонский бег
 
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