"Минай" - "Динамо": когда и где смотреть матч Кубка Украины

17.06.2020 13:00

Сегодня, 17 июня, состоится первый полуфинальный матч Кубка Украины по футболу. «Минай» примет киевское «Динамо». Начало матча – в 14:00. Стадион - «Минай-Арена», передает XSPORT.ua.

На пути в полуфинал «Минай» прошел «Волынь», «Львов» и «Ингулец». А «Динамо» одолело «Шахтер» и «Александрию».

В заявку на матч попал нападающий киевлян Ибрагим Каргбо, который может дебютировать за клуб. Отметим, что в прошлом году команды уже пересекались в Кубке и тогда в 1/8 финала «Динамо» одолело соперника (3:1).

Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал УНИАН (входит в медиа-холдинг 1+1). Также планируется прямая трансляция на Youtube–канале Football Hub.