На горе Фудзияма погиб украинский марафонец

19.06.2020 12:00

Украинский марафонец и тренер по горнолыжному спорту Алексей Борисенко был найден мертвым на горе Фудзияма, сообщает sportarena.

Тело Борисенко было обнаружено еще 12 мая, однако опознали его только вчера.

Спортсмен пропал в конце февраля — он находился в Японии, где планировал осуществить восхождение на Фудзияму. В последний раз Борисенко видели в одном из отелей Токио, после чего связь с ним была утрачена.

В марте вещи Борисенко были найдены на высоте 2400 метров. По информации японских СМИ, спортсмен поднимался на гору один, а затем с ним случился несчастный случай.