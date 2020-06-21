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Шахтер досрочно завоевал чемпионство УПЛ (ВИДЕО)
В рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер переиграл Александрию со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом Украины, сообщает Korrespondent.net.
"Горняки" открыли счет на 13-й минуте – Тайсон реализовал 11-метровый удар. Затем уже Банада после стандарта вначале второго тайма сравнял счет, а через несколько мгновений Николай Матвиенко сыграл рукой и привез пенальти – Третьяков оказался точен.
Главный тренер дончан Луиш Каштру выпустил Тете вместо Степаненко, а тот не подвел и восстановил "статус-кво" после подачи Тайсона.
Затем португалец поменял Сиприано на Коноплянку, а Евгений следующим же действием оформил результативную передачу на того же Тете.
Таким образом, Шахтер оторвался от Динамо на 19 очков за пять туров до конца и оформил досрочное чемпионство.
Отметим, что этот титул УПЛ стал третьим кряду и 13-м в общей сложности. Рекорд принадлежит Динамо – 15 трофеев.
Теги: футбол, чемпион, Премьер-лига, ФК "Шахтёр"
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