Донецкий «Олимпик» хочет купить стадион «Черноморца»

22.06.2020 17:00

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин в эфире программы «Великий футбол» рассказал о выкупе одесского стадиона и о слиянии с брендом «Черноморца», сообщает XSPORT.ua.

«Мы уже не первый раз ищем берег, который может стать нашим домашним стадионом. Мы играли в Сумах и Черкассах, остановились в Киеве, но столица – последняя точка, где мы себя видим.

А тут стадион «Черноморец» выставили на продажу. Не продался он в первый раз, во второй, вот мы и обратили на это внимание. Почему в Одессе нет футбола, который заслуживают прекрасные город, стадион, болельщики и ультрас. Мы провели переговоры с футбольной общественностью, авторитетными бывшими игроками и футбольными деятелями Одессы. Все отреагировали очень тепло и положительно. Нас это очень обрадовало и удивило.

После этого было принято решение попробовать выкупить стадион «Черноморец». Если так произойдет, то следующим шагом будут переговоры с собственником одесского клуба по выкупу бренда», - сказал он.