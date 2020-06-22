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Донецкий «Олимпик» хочет купить стадион «Черноморца»

22.06.2020 17:00
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Донецкий «Олимпик» хочет купить стадион «Черноморца»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин в эфире программы «Великий футбол» рассказал о выкупе одесского стадиона и о слиянии с брендом «Черноморца», сообщает XSPORT.ua.
«Мы уже не первый раз ищем берег, который может стать нашим домашним стадионом. Мы играли в Сумах и Черкассах, остановились в Киеве, но столица – последняя точка, где мы себя видим.
А тут стадион «Черноморец» выставили на продажу. Не продался он в первый раз, во второй, вот мы и обратили на это внимание. Почему в Одессе нет футбола, который заслуживают прекрасные город, стадион, болельщики и ультрас. Мы провели переговоры с футбольной общественностью, авторитетными бывшими игроками и футбольными деятелями Одессы. Все отреагировали очень тепло и положительно. Нас это очень обрадовало и удивило.
После этого было принято решение попробовать выкупить стадион «Черноморец». Если так произойдет, то следующим шагом будут переговоры с собственником одесского клуба по выкупу бренда», - сказал он.



Теги: Одесса, стадион, Черноморец, ФК "Олимпик"
 
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