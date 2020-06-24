Последние новости раздела
- "Мариуполь" - "Ворскла": анонс матча 1/2 финала Кубка Украины14:00
- Донецкий «Олимпик» хочет купить стадион «Черноморца»17:00
- У двух футболистов донецкого "Олимпика" обнаружили коронавирус12:00
- Шахтер досрочно завоевал чемпионство УПЛ (ВИДЕО)09:00
- "Шахтер" - "Александрия". Анонс и прогноз матча14:00
- На горе Фудзияма погиб украинский марафонец12:00
- Определился первый финалист Кубка Украины по футболу (ВИДЕО)12:00
- "Минай" - "Динамо": когда и где смотреть матч Кубка Украины13:00
- "Шахтер" минимально обыграл "Колос" (ВИДЕО)11:00
- Участница одесского ультрамарафона скончалась от инсульта08:00
"Мариуполь" - "Ворскла": анонс матча 1/2 финала Кубка Украины
24.06.2020 14:00
Сегодня, 24 июня в противостоянии между "Мариуполем" и "Ворсклой" определится второй финалист Кубка Украины, сообщает РБК-Украина.
Трансляция со стадиона имени Бойко в Мариуполе начнется в 19:30 на телеканале "Футбол 1".
Букмекеры считают, что небольшое преимущество имеют гости из Полтавы. Так, в компании PariMatch ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2,75, а на успех "Ворсклы" - 2,70. Ничейный исход поединка специалисты оценили в 3,20.
Победитель этой игры в решающем матче за трофей будет противостоять "Динамо".
Теги: футбол, Кубок Украины, полуфинал, ФК "Мариуполь"
Читайте также:
- "Шахтер" и "Динамо" рассудит львовская бригада
- "Шахтёр" прорвал черкасскую оборону
- Кубок Украины: Завтра состоится жеребьевка полуфинальных игр
- Кубок Украины: в полуфинале сыграют "Шахтер" и "Арсенал"
- Кубок Украины: "Динамо" не будет щадить ноги игроков "Шахтера"?
- Стали известны место и время проведения матчей 1/2 финала Кубка Украины по футболу
- В "ДНР" заявили о бесплатности обсервации для прибывших с Украины11:00
- Стало известно, когда в ОРЛО "починят" Vodafone09:00
- В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»14:00
- "МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"13:00
- В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих11:00
- График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня09:00
- В "ДНР" назвали условия въезда в ОРДО через КПВВ "Еленовка"16:00
- Зеленский выступил за бесплатное обучение жителей ОРДЛО в украинских ВУЗах15:00
- ГПСУ сообщила о ситуации в КПВВ «Новотроицкое»14:00
- В Луганске прошла генеральная репетиция парада Победы13:00
- "Мариуполь" - "Ворскла": анонс матча 1/2 финала Кубка Украины14:00
- Путин принял парад Победы в Москве (ВИДЕО)13:00
- Украинские музыканты провели концертный тур в зоне ООС (ВИДЕО)12:00
- В "ДНР" заявили о бесплатности обсервации для прибывших с Украины11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июня10:00
- Стало известно, когда в ОРЛО "починят" Vodafone09:00
- В трех областях Украины могут вернуть жесткий карантин08:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Грузинский тележурналист Габуния снова оскорбил Путина (ВИДЕО)17:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- В "ДНР" назвали условия въезда в ОРДО через КПВВ "Еленовка"
- В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих
- Ситуация в КПВВ "Еленовка" на Донбассе 22 июня
- В ОРДО рассказали о порядке обсервации въезжающих в «республику»
- ГПСУ сообщила о ситуации в КПВВ «Новотроицкое»
- Боевики "ДНР" установили на КПВВ "Еленовка" стелу "Россия" (ВИДЕО)
- "МИД ЛНР" показало бланк заявления для въезда в ОРЛО через КПВВ "Станица Луганская"
- График работы мобильных пунктов Ощадбанка на Донбассе с 22 по 26 июня
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня
- Зеленский выступил за бесплатное обучение жителей ОРДЛО в украинских ВУЗах