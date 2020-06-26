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УАФ перенесла финал Кубка Украины в Харьков
26.06.2020 17:34
Исполком УАФ утвердил харьковский ОСК Металлист местом проведения финала Кубка Украины. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Первоначально местом проведения поединка была назначена Арена Львов, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе игру перенесли в Харьков.
Отметим, в финале Кубка Украины киевское Динамо сыграет с полтавской Ворсклой. Игра состоится восьмого июля.
Теги: , Харьков, Львов, Кубок Украины, финал
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