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"Шахтер" — "Заря": анонс, прогноз и ставки на матч

27.06.2020 13:00
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"Шахтер" — "Заря": анонс, прогноз и ставки на матч

Сегодня в рамках 28-го тура чемпионата Украины «Шахтер» будет принимать «Зарю», сообщает LiveSport.
Матч пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало встречи — в 19:30 мск. ТВ-трансляция запланирована на телеканале «Футбол 2»
«Шахтер» подошел к этому матчу уже в статусе чемпиона. После 27 туров «горняки» на 16 очков оторвались от своего ближайшего преследователя — киевского «Динамо».
«Заря» ведет борьбу за медали чемпионата Украины — команда претендует на серебро или как минимум бронзу. На данный момент луганский клуб на 3 пункта отстает от «Динамо», которое идет вторым, и на 3 очка опережает «Десну», идущую четвертой.
Для «Шахтера» этот матч уже не имеет турнирного значения, и не исключено, что Луиш Каштру будет экспериментировать, а некоторые футболисты будут не слишком мотивированы.
В то же время для «Зари» наступает момент истины — ближайшие пять туров определят, пробьется ли команда впервые в своей истории в Лигу чемпионов.
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое преимущество команде из Донецка. На победу «Шахтера» дается коэффициент 2,33, на ничью — 3,85, а на победу «Зари» — 2,75.



Теги: прогноз, букмекер, ФК "Шахтёр", анонс, ФК "Заря"
 
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