"Шахтер" на матче с "Зарей" установил "онлайн-трибуны" (ВИДЕО)

28.06.2020 10:00

Матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Шахтер" сыграл 0:0 с "Зарей" на НСК "Олимпийский" в Киеве, стал уникальным для отечественного футбола. В нем, впервые в истории украинской Премьер-лиги, болельщики поддерживали команду через трансляцию в Zoom, сообщает Tribuna.com.

Все желающие получили возможность виртуально посетить домашнюю игру горняков против "Зари" и церемонию награждения команды золотыми медалями, зарегистрировавшись в специальном чате и получив ссылку на Zoom-трансляцию.

Фанов показывали на больших экранах, установленных на стадионе. Таким необычным образом на стадионе смогли "поприсутствовать" около 5 тысяч болельщиков.