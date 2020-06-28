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"Шахтер" на матче с "Зарей" установил "онлайн-трибуны" (ВИДЕО)
28.06.2020 10:00
Матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Шахтер" сыграл 0:0 с "Зарей" на НСК "Олимпийский" в Киеве, стал уникальным для отечественного футбола. В нем, впервые в истории украинской Премьер-лиги, болельщики поддерживали команду через трансляцию в Zoom, сообщает Tribuna.com.
Все желающие получили возможность виртуально посетить домашнюю игру горняков против "Зари" и церемонию награждения команды золотыми медалями, зарегистрировавшись в специальном чате и получив ссылку на Zoom-трансляцию.
Фанов показывали на больших экранах, установленных на стадионе. Таким необычным образом на стадионе смогли "поприсутствовать" около 5 тысяч болельщиков.
Теги: болельщик, онлайн, ФК "Шахтёр", ФК "Заря"
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