Умер отец Хабиба Нурмагомедова

03.07.2020 15:00

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап умер, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет iSport.ua.

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение", - написал Кадыров.

Напомним, что Нурмагомедова госпитализировали с проблемами сердца и сделали операцию. Позже у тренера диагностировали коронавирус, он смог его побороть, но оставался в реанимации в тяжелом состоянии.