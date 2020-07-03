Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Умер отец Хабиба Нурмагомедова

03.07.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап умер, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет iSport.ua.
"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение", - написал Кадыров.
Напомним, что Нурмагомедова госпитализировали с проблемами сердца и сделали операцию. Позже у тренера диагностировали коронавирус, он смог его побороть, но оставался в реанимации в тяжелом состоянии.



Теги: смерть, отец, COVID-19, Хабиб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх