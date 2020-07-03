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В Харькове создан новый футбольный клуб

03.07.2020 09:00
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В Харькове создан новый футбольный клуб

В Харькове создан новый футбольный клуб «Металл» (FC Metal). Планируется, что в следующем сезоне харьковчане заявятся для участия во Вторую лигу, сообщает Sport.ua.
Конечным бенефициаром новосозданного клуба является бывший спортивный директор "Металлиста", а ныне вице-президент "Динамо" Евгений Красников.
Главным тренером будет бывший защитник «Шахтера» и «Металлиста» 37-летний Александр Кучер, у которого есть тренерская лицензия. Активно формируется детско-юношеская школа, привлекаются тренеры, идет подбор потенциальных игроков.
Планы у новосозданного клуба – амбициозные: за пару лет пробиться в Премьер-лигу.



Теги: Харьков, футбольный клуб
 
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