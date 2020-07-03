В Харькове создан новый футбольный клуб

03.07.2020 09:00

В Харькове создан новый футбольный клуб «Металл» (FC Metal). Планируется, что в следующем сезоне харьковчане заявятся для участия во Вторую лигу, сообщает Sport.ua.

Конечным бенефициаром новосозданного клуба является бывший спортивный директор "Металлиста", а ныне вице-президент "Динамо" Евгений Красников.

Главным тренером будет бывший защитник «Шахтера» и «Металлиста» 37-летний Александр Кучер, у которого есть тренерская лицензия. Активно формируется детско-юношеская школа, привлекаются тренеры, идет подбор потенциальных игроков.

Планы у новосозданного клуба – амбициозные: за пару лет пробиться в Премьер-лигу.