Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

У 7 футболистов запорожского "Металлурга" обнаружили коронавирус

04.07.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У 7 футболистов запорожского "Металлурга" обнаружили коронавирус

У семи игроков футбольного клуба Металлург из Запорожья выявили коронавирус. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба МФК в Facebook, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что матч 22-го тура Первой лиги между Рухом и Металлургом, который должен был состояться 4 июля во Львове, перенесли.
"Исследования показали коронавирусную болезнь у семи игроков. По приезду вся команда и персонал клуба пройдут повторное углубленное тестирование на COVID-19", - подчеркнули в клубе.
Как уточнили в Металлурге, предварительное тестирование на коронавирус показало отрицательный результат.
Запорожский Металлург занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. Рух - на пятом месте и борется за выход в Премьер-лигу.
До окончания чемпионата осталось девять туров.

 



Теги: заражение, ФК "Металлург" З, футболист, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх