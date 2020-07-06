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"Карпаты", пропустившие две игры с "Мариуполем", исключат из УПЛ
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1" прокомментировал ситуацию вокруг львовских "Карпат", сообщает UA-Футбол.
"Завтра мы передаем официальное обращение в КДК. Мы все прекрасно понимаем, что "Карпаты" будут исключены из УПЛ, а в остальных матчах будет расписан +/- (технические поражения для львовян – прим.).
Мы были с ними на постоянной связи во время эпидемии. Когда они выходили уже после карантина, мы проводили встречи с командами второй шестерки. Клубы были готовы покрыть часть затрат "Карпат" во время их выезда, например, на тренировочные поля.
Процедурой аттестации сейчас занимается УАФ, но у "Карпат" есть задолженность и перед УПЛ – 1 млн гривен. И все же, если бы клуб показал пути погашения этих долгов, мировые соглашения, то все бы пошли навстречу "Карпатам" и дали бы им аттестат. Если "Карпаты" лишат профессионального статуса, то все игроки львовского клуба получат статус свободных агентов", – рассказал Евгений Дикий.
1-го и 4 июля львовские "Карпаты" должны были провести в Мариуполе два матча Премьер-лиги, но из-за финансовых проблем не явились на них.
Теги: футбол, Премьер-лига, Карпаты, исключение
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