"Динамо" – "Ворскла". Анонс и прогноз букмекеров на финал Кубка Украины

07.07.2020 15:00

8 июля, в 21:30 по киевскому времени «Динамо» и «Ворскла» встретятся в финале Кубка Украины. Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист», сообщает Sport.ua.

Ярко выраженным фаворитом букмекеры считают киевлян. На победу «бело-синих» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.33, на ничью - 5.8, поражение оценено в 8.1. Завоевание трофея динамовцами потянет на 1.112, полтавчанами – на 6.2.

Поединок покажут сразу два украинских телеканала. В бесплатном доступе будет транслировать UA:Перший. Также по подписке можно будет увидеть матч на канале "Футбол1".