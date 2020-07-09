Динамо в драматическом финале завоевало Кубок Украины (ВИДЕО)

09.07.2020 08:00

Финальный матч Кубка Украины 2019/20 Динамо – Ворскла состоялся вчера на харьковском ОСК "Металлист", сообщает "Футбол 24".

Ворскла открыла счет на 11-й минуте игры, шокировав фаворита. Руслан Степанюк после розыгрыша углового отправил мяч в ворота Бущана. Динамо отыгралось на 28-й минуте. Сидорчук навесил в штрафную, Де Пена поборолся, мяч оказался у Вербича, а тот с разворота поразил ворота Ворсклы.

Обе команды имели еще моменты. Вербич даже забил, но Екатерина Монзуль отменила взятие ворот. В конце концов, судьба победителя решилась лишь в серии пенальти. Динамовцы били точнее – 8:7. В составе киевлян не забил Миколенко, а у Ворсклы – Сапай и Баенко.