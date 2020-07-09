Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Динамо в драматическом финале завоевало Кубок Украины (ВИДЕО)

09.07.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Динамо в драматическом финале завоевало Кубок Украины (ВИДЕО)

Финальный матч Кубка Украины 2019/20 Динамо – Ворскла состоялся вчера на харьковском ОСК "Металлист", сообщает "Футбол 24".
Ворскла открыла счет на 11-й минуте игры, шокировав фаворита. Руслан Степанюк после розыгрыша углового отправил мяч в ворота Бущана. Динамо отыгралось на 28-й минуте. Сидорчук навесил в штрафную, Де Пена поборолся, мяч оказался у Вербича, а тот с разворота поразил ворота Ворсклы.
Обе команды имели еще моменты. Вербич даже забил, но Екатерина Монзуль отменила взятие ворот. В конце концов, судьба победителя решилась лишь в серии пенальти. Динамовцы били точнее – 8:7. В составе киевлян не забил Миколенко, а у Ворсклы – Сапай и Баенко.



Теги: футбол, Кубок Украины, ФК "Динамо" Киев, ФК "Ворскла"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх