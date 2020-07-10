Шахтер узнал возможного соперника по четвертьфиналу Лиги Европы

10.07.2020 16:00

В Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы, сообщает Корреспондент.net.

Победители стадии 1/8 определятся 5-6 августа, но с кем они встретятся на следующем этапе уже известно. В жеребьевке был представлен только один украинский клуб - Шахтер, которому предстоит ответный матч 1/8 против Вольфсбурга.

В случае, если "горняки" пройдут немецкого соперника и выйдут в 1/4, то им предстоит встретиться с победителем пары Базель - Айнтрахт. В первом матче швейцарцы выиграли 3:0.

Если "горняки" пройдут и Вольфсбург, и соперника по 1/4 финала, то в полуфинале встретятся с победителем группы Интер/Хетафе/Байер/Рейнджерс.

Все матчи завершающих стадий Лиги Европы пройдут в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф. Четвертьфинальные поединки запланированы на 10-11 августа.