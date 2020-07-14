В УПЛ назвали дату матча за Суперкубок Украины

14.07.2020 16:00

Генеральный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о предварительных датах и сроках начала нового сезона. В частности, функционер заявил о том, что матч за Суперкубок Украины планируется провести 25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Ну а новый сезон в элитном дивизионе чемпионата страны может начаться 22 августа, сообщает UA-Футбол.

"Киев для Суперкубка в нынешней ситуации – самый оптимальный вариант. И не только из-за того, что чемпион страны и обладатель Кубка базируются в Киеве. Дело в том, что сразу после матча за Суперкубок главный тренер национальной команды Андрей Шевченко сможет заполучить в свое распоряжение сборников "Шахтера" и "Динамо", чтобы начать подготовку к матчу сборной Украины против команды Швейцарии", – сказал Дикий.

Напомним, в 2019 году Суперкубок Украины выиграло киевское "Динамо", обыграв "Шахтер" со счетом 2:1.