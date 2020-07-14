- В УПЛ назвали дату матча за Суперкубок Украины16:00
- Шахтер узнал возможного соперника по четвертьфиналу Лиги Европы16:00
- УЕФА определил место проведения матча «Шахтер» - «Вольфсбург»08:00
- Динамо в драматическом финале завоевало Кубок Украины (ВИДЕО)08:00
- "Динамо" – "Ворскла". Анонс и прогноз букмекеров на финал Кубка Украины15:00
- "Карпаты", пропустившие две игры с "Мариуполем", исключат из УПЛ11:00
- "Динамо" не сумело отобрать очки у "Шахтера" (ВИДЕО)09:00
- У 7 футболистов запорожского "Металлурга" обнаружили коронавирус09:00
- Умер отец Хабиба Нурмагомедова15:00
- В Харькове создан новый футбольный клуб09:00
В УПЛ назвали дату матча за Суперкубок Украины
Генеральный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о предварительных датах и сроках начала нового сезона. В частности, функционер заявил о том, что матч за Суперкубок Украины планируется провести 25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Ну а новый сезон в элитном дивизионе чемпионата страны может начаться 22 августа, сообщает UA-Футбол.
"Киев для Суперкубка в нынешней ситуации – самый оптимальный вариант. И не только из-за того, что чемпион страны и обладатель Кубка базируются в Киеве. Дело в том, что сразу после матча за Суперкубок главный тренер национальной команды Андрей Шевченко сможет заполучить в свое распоряжение сборников "Шахтера" и "Динамо", чтобы начать подготовку к матчу сборной Украины против команды Швейцарии", – сказал Дикий.
Напомним, в 2019 году Суперкубок Украины выиграло киевское "Динамо", обыграв "Шахтер" со счетом 2:1.
Теги: футбол, Суперкубок Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
- Суперкубок по пенальти: "Динамо" оказалось удачливее "Шахтера"
- "Шахтер" завоевал Суперкубок Украины (ВИДЕО)
- "Шахтер" вырвал победу у "Стали" на последних секундах матча (ВИДЕО)
- "Шахтер" второй раз обыграл "Фейеноорд" (ВИДЕО)
- Президент "Ингульца" назвал сумму призовых за победу над "Шахтером"
- "Шахтер" начинает в Запорожье
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа14:00
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса12:00
- Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"10:00
- В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»09:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля16:00
- Дружковка и Константиновка сегодня остались без водоснабжения14:00
- Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек13:00
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)11:00
- В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля09:00
- Завтра ожидается очередное открытие КПП "Еленовка" на въезд в «ДНР»15:00
- В России отменили обязательную обсервацию для приезжих17:00
- В УПЛ назвали дату матча за Суперкубок Украины16:00
- В Мариуполе запустили строительство станции по производству питьевой воды15:00
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа14:00
- Пограничники не пустили в Украину российского актера из "Балканского рубежа"13:00
- Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июля11:00
- Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"10:00
- В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»09:00
- Ляшко назвал шесть областей с минимальным риском коронавируса08:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Рада ввела сбор за вылет авиапассажиров
- Денис Казанский показал как "асвабадители" поставили Донбасс на колени (ВИДЕО)
- Завтра ожидается очередное открытие КПП "Еленовка" на въезд в «ДНР»
- В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)
- Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек
- В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля
- Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля
- В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»