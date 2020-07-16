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"Шахтер" в матче с "Колосом" установил два рекорда (ВИДЕО)

16.07.2020 10:00
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"Шахтер" в матче с "Колосом" установил два рекорда (ВИДЕО)

В среду, 15 июля, на киевском "Олимпийском" футболисты донецкого "Шахтера" в экспериментально-молодом составе приняли ковалевский "Колос" в 31-м туре чемпионата страны, сообщает СТРАНА.ua.
Сперва на 49-й минуте с передачи Маркоса Антонио отличился Маркиньос Сиприано, подключившийся к атаке в стиле Исмаили (и игравший на его позиции на левом фланге обороны). А в самой концовке встречи свой 20-й гол за "Шахтер" в чемпионате Украины сезона 2019/21 забил Жуниор Мораес. Помог ему это сделать Марлос.
После сегодняшней победы подопечные Луиша Каштру установили рекорд чемпионатов Украины, оторвавшись от идущей на втором месте в таблице команды на 24 очка. На текущий момент это луганская "Зоря". Завтра луганчане сыграют с динамовцами Киева свою игру предпоследнего тура чемпионата Украины.
Также "горняки" установили клубный рекорд, ведь на сегодняшнюю встречу в статусе капитана команды на поле вышел 18-летний вратарь Анатолий Трубин. Он стал самым молодым капитаном в истории ФК "Шахтера".



Теги: Премьер-лига, рекорд, ФК "Шахтёр"
 
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