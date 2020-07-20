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«Шахтер» упустил победу в матче с «Александрией»

20.07.2020 08:00
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«Шахтер» упустил победу в матче с «Александрией»

19 июля «Шахтер» вничью сыграл с «Александрией» – 2:2, сообщает, сообщает РПД «Донецкие новости».
Игра состоялась в рамках чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ). Встречались в городе Александрия (Кировоградская обл.).
Первый гол матча забили «горняки» на 23-й минуте. 0:1. «Соломон получил передачу от Тете, придержал, а затем вернул мяч – бразилец убрал с пути защитника и был точен!», – отмечает пресс-служба ФК «Шахтер».
32-я минута – 0:2. Соломон идеальным ударом с правой поверх стенки направил мяч в «девятку».
На последних минутах «Александрии» удалось сравнять счет: соперник забил годы на 89-й и 90-й минутах.



Теги: футбол, Чемпионат Украины, ничья, ФК "Шахтёр"
 
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