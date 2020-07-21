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«Динамо» нашло замену Михайличенко

21.07.2020 16:00
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«Динамо» нашло замену Михайличенко

После увольнения тренерского штаба Алексея Михайличенко руководство киевского «Динамо» сделало предложение своему бывшему наставнику и звездному игроку Сергею Реброву, сообщает XSPORT.ua.
Источники в клубе сообщили, что нынешний главный тренер «Ференцвароша» взял время на рассмотрение предложения киевлян.
Отметим, что 46-летний Ребров возглавлял «Динамо» с 2014 по 2017 года, завоевав с киевлянами два чемпионства. Затем наставник работал в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, и «Ференцварошем», с которым выиграл два чемпионата Венгрии.
Другим кандидатом на должность главного тренера «Динамо» называли наставника «Зари» Виктора Скрипника, но он предложения, в отличие от Реброва, не получал.



Теги: тренер, Алексей Михайличенко, Сергей Ребров, ФК "Динамо" Киев
 
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