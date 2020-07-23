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Главным тренером "Динамо" стал экс-наставник "Шахтера"
23.07.2020 15:15
Новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» назначен известный румынский специалист Мирча Луческу, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год.
Свою тренерскую карьеру Луческу начал в сезоне 1979/1980. С того времени он работал в более чем десяти клубах и национальных сборных, став одним из самых титулованных тренеров в мире. Среди стран, в которых работал в качестве тренера Луческу – Румыния, Италия, Турция, Украина.
Теги: Мирча Луческу, тренер, Игорь Суркис, ФК "Динамо" Киев
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