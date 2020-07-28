Суркис опроверг отказ Луческу тренировать киевское Динамо

28.07.2020 11:00

Румынские СМИ сообщили, что Мирча Луческу передумал тренировать киевское Динамо, сообщает football.ua.

Также они опубликовали комментарий тренера, в котором тот заявил, что не может работать "в условиях вражды с представителями ультрас, которые оказывают наиболее активную поддержку клубу".

Однако президент Динамо Игорь Суркис, как и ранее, опровергает информацию об уходе Луческу. "Все нормально. Есть у Динамо тренер", — заявил Суркис в разговоре с Игорем Цыганыком.

Журналист утверждает, что эти слова были произнесены после беседы Игоря Михайловича с Мирчей Луческу.

Отметим, что Мирчу Луческу назначили главным тренером Динамо лишь четыре дня назад, 23 июля.