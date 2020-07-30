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Дебютант УПЛ пробился в Лигу Европы

30.07.2020 11:00
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Дебютант УПЛ пробился в Лигу Европы

Определился последний, пятый, представитель от Украины в еврокубках следующего сезона. Им стал "Колос", который в финальной игре плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы обыграл "Мариуполь", сообщает Цензор.НЕТ.
Команды не смогли определить сильнейшего за 90 минут, а в экстра-тайме удалось повести в счете команде из киевской области. На 95 минуте Денис Антюх головой замкнул подачу Владимира Лысенко. "Мариуполю" до конца поединка так и не удалось отыграться.
Благодаря этой победе подопечные Руслана Костышина впервые в своей истории сыграют в еврокубках. Команда начнет выступления со второго квалификационного раунда Лиги Европы, жеребьевка которого состоится 31 августа, а матч - 17 сентября.
Стоит отметить, что для "Колоса" это дебютный сезон в УПЛ. Еще в прошлом году команда играла в Первой лиге.



Теги: футбол, Премьер-лига, Лига Европы, ФК "Колос"
 
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