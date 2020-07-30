Стал известен состав нового тренерского штаба ФК "Динамо"

30.07.2020 16:00

Мирча Луческу сегодня был официально представлен в качестве главного тренера киевского "Динамо". Видеотрансляция события велась на клубном Youtube канале, сообщает РБК-Украина.

Румынский специалист во время презентации рассказал, что в его тренерский штаб войдут Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Диего Лонго и Михаил Михайлов. Также наставник рассказал об их функциях в клубе.

Гусев будет заниматься группой атаки, а Вукоевич - работать с игроками середины поля. Сам наставник будет заниматься обороной и контролировать общий процесс.

Тренером по физической подготовке будет итальянец Диего Лонго. Также он будет заниматься проблемами в организации. Тренером вратарей остается Михаил Михайлов, который также входил в тренерский штаб предыдущего наставника Алексея Михайличенко. Сам Михайличенко вернется в клуб на должность спортивного директора.

Также в тренерском штабе будет работать молдавский специалист Эмил Карас. На презентации Луческу он исполнял роль переводчика.