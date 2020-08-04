"Шахтер" — "Вольфсбург": анонс и прогноз букмекеров

04.08.2020 09:00

В среду, 5 августа, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы встретятся донецкий "Шахтер" и немецкий "Вольфсбург", сообщает ZN.UA.

Игра пройдет без зрителей. Прямая трансляция со стадиона начнется на телеканале «Футбол 1» в 19.55.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются чемпионы Украины. На победу "горняков" принимаются ставки с коэффициентом 2,30, на ничью - 3,50, на успех подопечных Оливера Гласнера - 2,90.

Напомним, первый поединок 12 марта в Германии завершился победой команды Каштру - 2:1.