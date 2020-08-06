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"Шахтер" уверенно вышел в четвертьфинал Лиги Европы (ВИДЕО)
Футболисты донецкого "Шахтера" успешно преодолели стадию 1/8 финала Лиги Европы УЕФА и вышли в четвертьфинал турнира, сообщает Укринформ.
По сумме двух матчей команда оставила за бортом розыгрыша представителя немецкой Бундеслиги "Волфсбург".
После выездного успеха (2:1) "Шахтер" на НСК "Олимпийский" в Киеве одержал убедительную победу - 3:0.
Мячи забили: Жуниор Мораэс (89-я минута, 90+3) и Манор Соломон (90+1).
Команды доигрывали матч в неполных составах. На 67-й минуте за срыв атаки красную карточку получил Давид Хочолова, а на 69-й Джон Брукс досрочно покинул поле за второе предупреждение.
В четвертьфинале, который состоится 11 августа на арене АуфШальке в Гельзенкирхене, "Шахтер" сойдется с лучшей командой пары "Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия), которая определится в четверг, 6 августа, на "Санкт-Якоб Парк" в Базеле. Первый поединок во Франкфурте-на-Майне завершился поражением "Айнтрахта" со счетом 0:3.
Напомним, финал Лиги Европы 2019/20 состоится 21 августа в Кельне (Германия).
Теги: победа, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
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