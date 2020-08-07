Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Стал известен соперник "Шахтера" в четвертьфинале Лиги Европы

07.08.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стал известен соперник "Шахтера" в четвертьфинале Лиги Европы

Определился соперник "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы 2019/20, сообщает Sport.ua.
Им стал швейцарский "Базель", который, имея гандикап в три мяча (3:0), и в ответном матче 1/8 финала переиграл немецкий "Айнтрахт" (1:0).
Противостояние "Шахтер" – "Базель" будет состоять из одного матча, который пройдет 11 августа в Гельзенкирхене.



Теги: Лига Европы, ФК "Шахтёр", противник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх