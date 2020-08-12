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"Шахтер" разгромил швейцарский "Базель" в четвертьфинале Лиги Европы (ВИДЕО)
12.08.2020 08:00
Донецкий "Шахтер" в матче 1/4 финала Лиги Европы обыграл швейцарский "Базель" со счетом 4:1, сообщает Цензор.НЕТ.
Матч состоялся в Германии, на "Арене АуфШальке" в Гельзенкирхене. Игра проходила при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Обладатель путевки в полуфинал ЛЕ определялся по итогам одной встречи.
Голы у "Шахтера" забили Мораес (2), Тайсон (22), Алан Патрик (75, с пенальти) и Додо (88). Швейцарцы смогли забить гол престижа в компенсированное арбитром время 2-го тайма, отличился ван Волсфинкел (90+2).
Теги: полуфинал, Лига Европы, выход, ФК "Шахтёр"
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