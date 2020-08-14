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Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой
14.08.2020 11:00
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель титула IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подписали контракт на бой, передает iSport.ua.
По информации издания The Ring, сделка завершилась и боксеры поставили свои подписи под соглашением. Бой пройдет 17 октября, а транслировать его будет ESPN.
Теги: бокс, бой, контракт, Василий Ломаченко
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