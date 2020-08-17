Интер — Шахтер: прогноз букмекеров на полуфинальный матч Лиги Европы

17.08.2020 16:00

Сегодня Шахтер в полуфинале Лиги Европы сыграет против Интера и попытается пробиться в решающую стадию турнира. Аналитики считают шансы подопечных Антонио Конте на успех более высокими, сообщает football.ua.

Так, на победу Интера коэффициент составляет 1,78, а вероятность успеха Шахтера оценивается показателем 4,5. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4.

Матч Интер – Шахтер состоится в Дюссельдорфе и начнется в 22:00 по киевскому времени. Игру будет транслировать телеканал "Футбол 1", начиная с 21:55.