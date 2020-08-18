Определены время и место матча за Суперкубок Украины

18.08.2020 16:00

УПЛ официально подтвердила, что матч за Суперкубок Украины между двумя самыми титулованными командами страны "Шахтером" и "Динамо" состоится 25 августа на НСК Олимпийский, сообщает Корреспондент.net.

XVII по счету розыгрыш главного футбольного трофея Украины пройдет в Киеве впервые. Ранее матчи за Суперкубок принимали Одесса, Полтава, Сумы, Запорожье, Луганск и Львов.

В этом году официальным спонсором матча стала ТМ Waissburg. Официальным мячом в девятый раз будет Select.

Начало игры в 21:00. Трансляцию поединка обеспечит официальный вещатель Суперкубке ТРК Украина и ТК Футбол.