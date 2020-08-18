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"Шахтер" вылетел из Лиги Европы за шаг до финала (ВИДЕО)
18.08.2020 08:00
Донецкий "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы проиграл миланскому "Интеру", пропустив пять мячей. "Интер" - "Шахтер" – 5:0, сообщает LIGA.net.
Команды играли на нейтральном поле в Дюссельдорфе, игра прошла без зрителей.
Первый гол в ворота украинцев на 19-ой минуте матча забил Мартинес. На перерыв команды ушли со счетом 0:1.
Второй мяч забил Д'Амброзио на 64-ой минуте игры, третий на 74-ой – Мартинес, четвертый и пятый на счету Лукаку на 78-ой и 83-ей минутах игры.
"Интер" встретится в финале турнира с испанской "Севильей", которая вчера обыграла "Манчестер Юнайтед" (2:1).
Теги: полуфинал, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
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