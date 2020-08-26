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"Динамо" в девятый раз завоевало Суперкубок Украины (ВИДЕО)

26.08.2020 08:00
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"Динамо" в девятый раз завоевало Суперкубок Украины (ВИДЕО)

25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел матч за Суперкубок Украины, в котором сыграли "Шахтер" и "Динамо", информирует Цензор.НЕТ.
Матч завершился победой киевского "Динамо" со счетом 3:1. Голы забили: Мораес,37 - де Пена,20, Родригес,31, Соль,83.
Таким образом киевляне третий раз подряд и девятый раз в своей истории завоевали Суперкубок Украины.



Теги: Суперкубок Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
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