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Сборная Украины стартовала в Лиге наций с победы над Швейцарией (ВИДЕО)
3 сентября, во Львове национальная сборная Украины удачно дебютировала в группе "А4" Лиги наций. Противник – Швейцария – увез домой ноль баллов, опустившись на дно в зачетной таблице, сообщает LIGA.net.
Гости из Швейцарии агрессивно стартовали, но получили гол в свои ворота на 14-й минуте. Чуть ранее Малиновский попал в правую штангу, а затем, пару минут спустя, Малиновский набросил Тымчику в прорыв по правому флангу. Тот угодил мячом в голкипера, но вовремя подоспевший Ярмоленко пяткой отправил круглого в ворота – 1:0!
Подопечные Владимира Петковича не сразу вернулись в игру после такого начала, но когда "разогрелись" под конец тайма, инициативу уже почти не отпускали, еще до перерыва сравняв счет. Защита упустила Сеферовича, который обыграл Зинченко и издали закатил мяч в правый угол. Пятов не смог выручить, просто не дотянулся, – 1:1.
В начале второго тайма гости едва не вырвались вперед: украинскую сборную уберегла от счета 1:2 правая штанга, хотя Варгас пробил головой очень опасно.
В итоге, после отката Михайличенко с левого фланга под удар Зинченко тот, не обрабатывая пас, сходу же добавил импульс мячу и внес его в правый угол: 2:1! Швейцарцы до финального свистка устроили штурм, но тщетно.
Теги: Украина, Швейцария, Лига Наций
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