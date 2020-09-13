ФК "Заря" поздравил луганчан с Днем города

13.09.2020 15:00

Футбольный клуб "Заря" на своей официальной странице в Инстаграме поздравил жителей Луганска с Днем города, сообщает Depo.Сектор.

"Обычно у луганчан традиция отмечать День города в первую субботу сентября. Хотя формально дата 225-летия сегодня. Поэтому мы поздравим Луганск с Днем рождения дважды", — говорится в сообщении.