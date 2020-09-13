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ФК "Заря" поздравил луганчан с Днем города

13.09.2020 15:00
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ФК "Заря" поздравил луганчан с Днем города

Футбольный клуб "Заря" на своей официальной странице в Инстаграме поздравил жителей Луганска с Днем города, сообщает Depo.Сектор.
"Обычно у луганчан традиция отмечать День города в первую субботу сентября. Хотя формально дата 225-летия сегодня. Поэтому мы поздравим Луганск с Днем рождения дважды", — говорится в сообщении.



Теги: Луганск, поздравление, День города, ФК "Заря"
 
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