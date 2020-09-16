- «Динамо» обыграло АЗ в квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- ФК "Заря" поздравил луганчан с Днем города15:00
- Зеленский наградил футболиста и волонтера Романа Зозулю орденом15:00
- У 23 игроков хоккейного клуба "Донбасс" обнаружили коронавирус12:00
- Испания разгромила Украину во втором туре Лиги Наций (ВИДЕО)10:00
- Испания - Украина: прогноз букмекеров на матч Лиги Наций13:00
- Сборная Украины стартовала в Лиге наций с победы над Швейцарией (ВИДЕО)08:00
- Украина - Швейцария: анонс и прогноз на стартовый матч в Лиге наций14:00
- Киевское "Динамо" узнало первого соперника в Лиге чемпионов - 2020/2114:00
- "Динамо" в девятый раз завоевало Суперкубок Украины (ВИДЕО)08:00
«Динамо» обыграло АЗ в квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)
«Динамо» прошло третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв в Киеве голландский АЗ, сообщает XSPORT.ua.
Начало матча сложилось очень тяжело для киевлян. У команды почти ничего не получалось в атаке, а в защите подопечные Мирчи Луческу часто пожарили, но все же смогли справиться со Стенгсом и Боаду.
На второй тайм «Динамо» вышло собраннее и забило быстрый мяч. Буяльский обокрал защитника и отдал на свободного Родригеса, который отправил мяч под перекладину.
У АЗ отметим опасный удар от вышедшего на замену Идрисси, но больше голландцы не запомнились почти ничем. А вот «Динамо» добило соперника. Удар де Пены вышел чуть выше ворот, а вот Шапаренко в следующей атаке подкараулил ошибку голкипера на выходе и отправил мяч в ворота.
В конце встречи самый реальный шанс забить у АЗ упустил Боаду, пробив в Бущана с близкой дистанции.
Соперником киевлян в плей-офф раунде Лиги чемпионов станет самая украинская команда бельгийского первенства - "Гент". Бельгийцы обыграли на своем поле венский "Рапид" - 2:1.
Теги: Лига Чемпионов, победа, квалификация, ФК "Динамо" Киев
- «Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» на последней минуте матча (ВИДЕО)
- "Зенит" прошел квалификацию Лиги Чемпионов
- Хайнкес: Мы проигрывали в финалах, стали работать больше и пришли к результату
- "Динамо" одолело "Гент" в ответном матче
- Тимощук: Я очень рад, что удалось достичь этой вершины
- Лига чемпионов. Результаты всех матчей среды
- На КПВВ «Станица Луганская» в два раза сократили срок получения результатов ПЦР-тестов09:00
- Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса15:00
- График работы мобильного пункта Ощадбанка на Донбассе с 15 по 18 сентября14:00
- "ДНР" изменила правила въезда в "республику" через КПВВ "Еленовка"12:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 14 сентября16:00
- Жителей Рубежного предупредили о контртеррористических учениях10:00
- Ермак рассказал о будущем обмене пленными09:00
- В оккупированном Луганске отпраздновали 225-летие города13:00
- В Луганске открыли бюст первого главаря "ЛНР"17:00
- В Мариуполе два дня ловили "диверсантов" и "террористов"10:00
- На КПВВ «Станица Луганская» в два раза сократили срок получения результатов ПЦР-тестов09:00
- «Динамо» обыграло АЗ в квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Переселенцам-инвалидам увеличили соцпомощь на 130%17:00
- У Геннадия Кернеса официально подтвердили коронавирус16:00
- Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса15:00
- График работы мобильного пункта Ощадбанка на Донбассе с 15 по 18 сентября14:00
- Горловчан на День города будут развлекать Салтыкова и "Мираж"13:00
- "ДНР" изменила правила въезда в "республику" через КПВВ "Еленовка"12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 сентября11:00
- В Кремле рассказали об итогах встречи Лукашенко и Путина10:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- "ДНР" изменила правила въезда в "республику" через КПВВ "Еленовка"
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября
- Переселенцам-инвалидам увеличили соцпомощь на 130%
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 14 сентября
- Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса
- В оккупированном Луганске отпраздновали 225-летие города
- Американские ученые нашли эффективное лекарство от коронавируса
- Ермак рассказал о будущем обмене пленными
- В Донецке презентовали электронную публичную библиотеку
- Фильм о войне на Донбассе получил награду Венецианского кинофестиваля