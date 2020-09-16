«Динамо» обыграло АЗ в квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)

16.09.2020 08:00

«Динамо» прошло третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв в Киеве голландский АЗ, сообщает XSPORT.ua.

Начало матча сложилось очень тяжело для киевлян. У команды почти ничего не получалось в атаке, а в защите подопечные Мирчи Луческу часто пожарили, но все же смогли справиться со Стенгсом и Боаду.

На второй тайм «Динамо» вышло собраннее и забило быстрый мяч. Буяльский обокрал защитника и отдал на свободного Родригеса, который отправил мяч под перекладину.

У АЗ отметим опасный удар от вышедшего на замену Идрисси, но больше голландцы не запомнились почти ничем. А вот «Динамо» добило соперника. Удар де Пены вышел чуть выше ворот, а вот Шапаренко в следующей атаке подкараулил ошибку голкипера на выходе и отправил мяч в ворота.

В конце встречи самый реальный шанс забить у АЗ упустил Боаду, пробив в Бущана с близкой дистанции.

Соперником киевлян в плей-офф раунде Лиги чемпионов станет самая украинская команда бельгийского первенства - "Гент". Бельгийцы обыграли на своем поле венский "Рапид" - 2:1.