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ФК "Шахтер" начал онлайн-продажу билетов на матч с "Зарей"
В 3-м туре Премьер-лиги ФК "Шахтер" на выезде сыграет с "Зарей". Поединок состоится 20 сентября на "Славутич-Арене" в Запорожье. Начало в 17:00. На матче смогут присутствовать зрители. Об этом сообщает пресс-служба "горняков", передает РПД "Донецкие новости".
"Внимание! На матче смогут присутствовать зрители (допускается 25% от вместимости стадиона)", – отмечается в сообщении.
Также сообщается, что "Шахтер" начал продажу билетов в гостевой сектор № 14. Приобрести их можно исключительно в онлайн-режиме.
"Обращаем внимание, что все билеты – именные. Для их приобретения нужно указать свои фамилию, имя, телефон и адрес электронной почты. Вход в гостевой сектор с болельщиками "Шахтера" возможен только при наличии оригинала удостоверяющего личность документа (паспорт Украины, загранпаспорт или водительское удостоверение). Указанная при покупке билета информация должна соответствовать данным в документе", – отмечают в клубе.
В пресс-службе подчеркнули, что в связи с текущей эпидемиологической ситуацией на стадионе необходимо придерживаться установленных требований: находиться строго на указанных в билете местах, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
Теги: билеты, ФК "Шахтёр", ФК "Заря"
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