Шведский легкоатлет побил "вечный" рекорд Сергея Бубки (ВИДЕО)

18.09.2020 08:00

Известнейший легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис поставил новый мировой рекорд в рамках прыжков с шестом, сообщает iSport.ua.

На одном из этапов Бриллиантовой лиги он прыгнул на 6,15 метров на открытом воздухе. Таким образом, спортсмен смог побить "вечный" рекорд Сергея Бубки – он смог выполнить прыжок на 6,14 метров в 1994 году.