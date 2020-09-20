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Прогноз букмекеров на матч УПЛ Заря — Шахтер

20.09.2020 13:00
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Прогноз букмекеров на матч УПЛ Заря — Шахтер

Сегодня луганская Заря примет на своем поле донецкий Шахтер в матче третьего тура украинской Премьер-лиги и попытается реабилитироваться после неудачного старта, сообщает football.ua.
Безоговорочное преимущество в этой дуэли букмекеры отдают "горнякам". Так, аналитики дают на победу Шахтера коэффициент 1,57. Шансы на победу Зари оцениваются в 5,4, на ничью – в 4,4.
В четырех матчах прошлом сезона дважды побеждал Шахтер, одну победу одержала Заря, а еще один поединок завершился ничьей.
Матч Заря – Шахтер состоится в Запорожье на Славутич-Арене в воскресенье, 20 сентября, и начнется в 17:00. Следить за событиями поединка можно будет на канале "Униан", которому принадлежат права на показ домашних игр Зари в УПЛ.



Теги: прогноз, букмекер, ФК "Шахтёр", ФК "Заря"
 
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