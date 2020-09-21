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Шахтер не сумел обыграть Зарю (ВИДЕО)
21.09.2020 08:00
Заря и Шахтер сыграли вничью в центральном матче третьего тура Favbet Лиги, сообщает Спортарена.
Команды забили трижды уже к получасу игры. Горняки повели в счете благодаря голу Марлоса, на что Заря ответила мячами Владислава Кочергина и Владлена Юрченко, который реализовал пенальти.
Шахтер сумел сравнять счет в начале второго тайма — точный удар головой нанес Сергей Кривцов. После этого моментов было мало и ни одной из команд не удалось создать что-либо толковое у ворот соперника.
Заря после двух поражений набрала первое очко в нынешнем чемпионате. Шахтер же потерял первые баллы в сезоне, сейчас у действующего чемпиона 4 очка по итогам двух сыгранных матчей.
Теги: ничья, ФК "Шахтёр", ФК "Заря"
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