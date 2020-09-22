Гент - Динамо. Анонс и прогноз букмекеров

22.09.2020 15:00

В среду, 23 сентября, киевское "Динамо" сыграет на выезде с бельгийским "Гентом" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает ZN.

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу "Динамо" принимаются ставки с коэффициентом 2,85, в то время, как на успех бельгийцев можно сделать ставку с коэффициентом 2,55. Ничейный результат оценили в 3,20.

Прямая видеотрансляция игры в Украине состоится на телеканале "Футбол 2". Начало - в 22:00.

Ответный матч команды проведут 29 сентября в Киеве.