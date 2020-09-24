Главная / Новости / Спорт / "Динамо" выиграло у "Гента" первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- "Динамо" выиграло у "Гента" первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Гент - Динамо. Анонс и прогноз букмекеров15:00
- Шахтер не сумел обыграть Зарю (ВИДЕО)08:00
- Прогноз букмекеров на матч УПЛ Заря — Шахтер13:00
- Шведский легкоатлет побил "вечный" рекорд Сергея Бубки (ВИДЕО)08:00
- ФК "Шахтер" начал онлайн-продажу билетов на матч с "Зарей"12:00
- «Динамо» обыграло АЗ в квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- ФК "Заря" поздравил луганчан с Днем города15:00
- Зеленский наградил футболиста и волонтера Романа Зозулю орденом15:00
- У 23 игроков хоккейного клуба "Донбасс" обнаружили коронавирус12:00
"Динамо" выиграло у "Гента" первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов (ВИДЕО)
24.09.2020 08:00
Футболисты киевского "Динамо" со счетом 2:1 выиграли у бельгийского "Гента" выездной матч решающей стадии квалификации Лиги чемпионов, сообщает Укринформ.
На "Геламко Арене" в Генте мячи забили: у "Динамо" - Владислав Супряга, отличившийся на 9-й минуте, и Карлос де Пена (79); у "Гента - Тим Кляйндинс (41).
На 53-й минуте "Гент" остался в меньшинстве - за нарушение против хавбека киевлян Виталия Буяльского красную карточку (вторая желтая) получил экс-динамовец Роман Безус.
Ответный поединок пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве во вторник, 29 сентября, начало в 22.00. Победитель противостояния по сумме двух матчей получит путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.
Теги: Лига Чемпионов, победа, ФК "Динамо" Киев
Читайте также:
- «Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» на последней минуте матча (ВИДЕО)
- Хайнкес: Мы проигрывали в финалах, стали работать больше и пришли к результату
- Тимощук: Я очень рад, что удалось достичь этой вершины
- Президент "Боруссии" ошарашен победой своей команды в матче с "Малагой"
- "Шахтер" одержал выездную победу над "Фейеноордом" (ВИДЕО)
- "Динамо" уверенно обыграло "Янг Бойз" в первом матче
- "Госбанк ЛНР" начал выдавать кредиты физлицам15:00
- Пушилин отказался открывать "границы" с Украиной и "ЛНР"11:00
- На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"09:00
- В Донецкой области - антирекорд COVID-1908:00
- В ООН оценили результаты перемирия на Донбассе17:00
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов 14:00
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек12:00
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой10:00
- В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения09:00
- ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе неотведенную технику боевиков08:00
- "Динамо" выиграло у "Гента" первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за пандемии COVID-1917:00
- Польша заявила о создании лекарства от коронавируса16:00
- "Госбанк ЛНР" начал выдавать кредиты физлицам15:00
- МВД Украины запустило онлайн-сервис для проверки водительских удостоверений14:00
- Навального выписали из клиники Шарите13:00
- Лукашенко "по тихому" вступил в должность Президента Беларуси12:00
- Пушилин отказался открывать "границы" с Украиной и "ЛНР"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 сентября10:00
- На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"09:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Пушилин отказался открывать "границы" с Украиной и "ЛНР"
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек
- Резников объяснил суть амнистии на Донбассе
- В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения
- На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” 21 сентября
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой
- В Донецкой области - антирекорд COVID-19
- Польша заявила о создании лекарства от коронавируса