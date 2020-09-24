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"Динамо" выиграло у "Гента" первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов (ВИДЕО)

24.09.2020 08:00
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"Динамо" выиграло у "Гента" первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов (ВИДЕО)

Футболисты киевского "Динамо" со счетом 2:1 выиграли у бельгийского "Гента" выездной матч решающей стадии квалификации Лиги чемпионов, сообщает Укринформ.
На "Геламко Арене" в Генте мячи забили: у "Динамо" - Владислав Супряга, отличившийся на 9-й минуте, и Карлос де Пена (79); у "Гента - Тим Кляйндинс (41).
На 53-й минуте "Гент" остался в меньшинстве - за нарушение против хавбека киевлян Виталия Буяльского красную карточку (вторая желтая) получил экс-динамовец Роман Безус.
Ответный поединок пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве во вторник, 29 сентября, начало в 22.00. Победитель противостояния по сумме двух матчей получит путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.



Теги: Лига Чемпионов, победа, ФК "Динамо" Киев
 
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