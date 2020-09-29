Динамо — Гент: прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов

29.09.2020 17:00

Сегодня, 29 сентября, Динамо примет на своем поле Гент в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщает Football.ua.

Киевляне одержали победу в выездной встрече с "буйволами" со счетом 2:1 и теперь имеют неплохие шансы пробиться в групповой этап турнира.

Преимущество в этой дуэли букмекеры отдают украинскому клубу. Так, на победу Динамо установлен коэффициент 1,81. Коэффициент на победу бельгийцев составляет 4,4, а на ничью – 3,7.

Матч Динамо – Гент состоится в Киеве на НСК Олимпийский и начнется в 22:00. ТВ-трансляция будет доступна на телеканале «Футбол 1».